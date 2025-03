Luxuriöses Paradies für eine Grossfamilie

Um die halbe Welt nach Tolochenaz

Auch Audrey Hepburn sah ihre Söhne Sean, aus erster Ehe mit Schauspielkollege Mel Ferrer, und Luca, aus zweiter Ehe mit dem italienischen Psychiater Andrea Dotti, in Tolochenaz aufwachsen, holte sie mit dem Velo von der örtlichen Schule ab – und versuchte, ihnen dabei die Geborgenheit zu geben, die sie selbst in ihrer Kindheit so vermisst hatte. 1929 war die Hollywood-Diva als Audrey Kathleen Ruston nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel zur Welt gekommen. Ihre Kindheit verbrachte sie in Belgien, ging drei Jahre auf eine Mädchenschule in der englischen Grafschaft Kent, ehe sie beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit der Mutter ins niederländische Arnheim umzog. Nach Kriegsende erhielt sie Ballettunterricht in Amsterdam – und ging als 19-Jährige nach England zurück, wo sie ein Stipendium an einer Londoner Ballettschule gewonnen hatte.