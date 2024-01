Luzia Tschirky ist angekommen in ihrer neuen alten Heimat. Seit Oktober lebt die Journalistin wieder in der Schweiz, zusammen mit ihrem deutsch-russischen Mann Pavel und ihrer Tochter. Das neun Monate alte Baby schläft im Kinderwagen, den ihre Mutter entlang der Limmat schiebt. Schon mit 19 Jahren wusste die St. Gallerin aus Sargans, dass sie Russland-Korrespondentin werden will. In den letzten vier Jahren berichtete die «Reporterin des Jahres 2022» für das SRF aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Kurz nach Kriegsausbruch meldet sich Tschirky live aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In den darauffolgenden Monaten schildert sie in unzähligen Schaltungen und Beiträgen die Situation vor Ort. Sie läuft in Isjum im Wald durch ein Massengrab und berichtet über das Massaker von Butscha. Anfang September verkündet die 33-Jährige überraschend, dass sie ihren Posten aufgibt und sich eine Auszeit nimmt.