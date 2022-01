Auf verschiedene Anzeichen achten

So besagt etwa eine Studie der deutschen Krankenkasse «DAK», dass während der Coronapandemie mehr Jugendliche an einer Depression erkrankt sind und in der Altersgruppe der 15 bis 17-Jährigen Mädchen dreimal so häufig in Behandlung sind wie Knaben. Der österreichische Kinder- und Jugendpsychiater Robert Bonell meinte im Gespräch mit der Kronen Zeitung: «Mädchen tendieren generell dazu, Wut, Sorge, Verzweiflung gegen sich selbst zu wenden.» Eine Depression könne man als «gegen sich gewendeten Affekt» verstehen.