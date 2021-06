Madonna gratuliert sich selbst zum Vatertag

Auf dem Bild ist Madonna mit ihrem Papa und fünf ihrer sechs Kinder zu sehen: Lourdes Leon, 24, David Banda, 15, Mercy James, 15, und die Zwillinge Stella Ciccone and Estere Ciccone, 8. Einmal mehr staunen wir, wie schnell die Zeit vergeht, so gross sind Madonnas Kinder mittlerweile geworden! Zwei von ihnen sind bereits erwachsene Leute die ihrer eigenen Wege gehen: Lourdes schlägt sich als Schauspielerin und Künstlerin durch, Rocco, ihr 20-jähriger Sohn, der nicht auf dem Foto ist, studiert Kunst und Design in London.