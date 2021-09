Was ist für Sie in dieser Schwangerschaft anders als in der ersten? Vom Gefühl her ist es ähnlich. Anfangs hatte ich etwas Kreislaufprobleme, war müde. Nun gehts mir sehr gut. Anders ist, dass uns Robin auf Trab hält. Manchmal vergesse ich, dass ich schwanger bin. Ich mache alles automatisch, überlege gar nicht, wenn ich ihn hochhebe: ‹Ist das nun zu schwer?› Ich bin überzeugt: Wenn das Gefühl passt, ist, was man natürlich macht, richtig.