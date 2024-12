Spüren Sie diesen Graben auch in Ihrem eigenen Umfeld?

Ich merke das vor allem bei meinem zehnjährigen Sohn: Er geht in eine Montessori-Schule, die sehr auf Genderneutralität achtet. Wir haben dort eine Studie durchgeführt und die Kinder gefragt, was sie später machen wollen, und es war so was von eindeutig: Die Mädchen was mit Menschen oder Tieren, die Jungs was mit Technik. Das ist verrückt, und trotzdem macht es für mich als Soziologin Sinn: Man kann die Kinder nicht aus der Gesellschaft herauslösen.