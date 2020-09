In solchen Momenten atme sie tief durch, schaue ihrem Gegenüber in die Augen, lächle, umarme – und erinnere sich an die Abmachung, diese neue Beziehung zu pflegen, sagt Paltrow, die seit 2018 mit Brad Falchuk, einem US-amerikanischen Drehbuchautor und Fernsehregisseur, verheiratet ist.