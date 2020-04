Während dieser Zeit lernten Mark und ich uns besser kennen. Ich besuchte ihn in Philadelphia und nahm in den darauffolgenden Wochen eine Stelle als Mediensprecherin beim Schweizer Skiverband an. Bei dieser war ich im Winter wochenlang eingespannt, konnte jedoch zwischendurch vier, fünf Tage am Stück freimachen. So erlebte ich eine Saison mit Mark in Philadelphia. Was ich an ihm von Anfang an schätzte, zeigt eine Anekdote anschaulich: Wir waren in der Stosszeit mit dem Auto in Philadelphia unterwegs, steckten im Stau, als eine Frau neben uns ihn blöd anmachte, inklusive Stinkefinger und Beschimpfungen. Das machte ihn wütend. An der nächsten roten Ampel stellte er den Motor ab und stieg aus dem Auto, um ihr die Meinung zu sagen. Doch nach wenigen Sekunden kehrte er unverrichteter Dinge zurück. Im Auto sassen zwei Kinder, er wollte die Mutter nicht vor den Kleinen zur Strecke machen. Er fragte sie nur, ob sie sich wirklich so benehmen wolle, als Vorbild für ihre Kinder.