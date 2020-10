Und diesmal präsentieren ihnen die Ärzte für den Fall, dass Plan A nicht klappt, nicht noch Plan B oder C, wie zu Beginn seiner Krankheit. Es gibt nur eine Chance, um Marco Schwinger noch mehrere Jahre mit seinen Liebsten zu ermöglichen: Chemotherapie und dann – dringend – eine Blutstammzellspende. Den passenden Spender oder die Spenderin müssen sie aber zuerst finden. Dafür ist Marco Schwinger darauf angewiesen, dass sich möglichst viele gesunde Menschen zwischen 18 und 40 Jahren auf www.blutstammzellspende.ch registrieren. Denn die Chance, dass die Gewebemerkmale von einem von ihnen in genügend hohem Masse übereinstimmen mit jenen von Marco Schwinger, beträgt jedesmal nur eins zu einer Million. Bis jetzt sind in der Schweiz aber nur knapp 160 000 Frauen und Männer registriert. Dabei ist die Entnahme der Blutstammzellen heute fast so einfach wie eine normale Blutspende! Doch das wissen viele nicht.