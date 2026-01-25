Mario Torriani : «Ich verspüre keine Midlife-Crisis»

Die Begeisterung für Musik hat die Schülerin, die derzeit ein Praktikum als Social-Media-Managerin bei einem Schweizer Label macht, definitiv von ihrem Vater. «Bei uns daheim läuft seit jeher Radio», sagt sie. In einer Welt, die immer digitaler wird, schätzen beide das Haptische. «Eine Schallplatte ist etwas Bleibendes. Man hält etwas in den Händen von den Artists, die man mag», so Emilia. Noch lieber stehen sie gemeinsam vor einer Bühne, wie im vergangenen Jahr am British-Summer-Time-Festival im Londoner Hyde Park. «Da konnte ich beweisen, dass ich noch nicht alt bin», scherzt der zweifache Vater. «Ich habe Emilia für zwei Songs auf die Schultern genommen.»