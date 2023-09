Organisatorische Aufgaben übergeben

Natürlich ist das Alter der Kinder entscheidend dabei, wie viel Verantwortung sie bei der Vorbereitung der Hochzeit übernehmen. Kleinere Kinder können beispielsweise bei der Dekoration mithelfen, ältere können vielleicht sogar den Part des Trauzeugen oder der Trauzeugin übernehmen und beim Organisieren mithelfen. Wer nun denkt, dass dies bei der Hochzeit von Märtha Louise als Prinzessin so oder so nicht nötig ist: Da die Schwester von Kronprinz Haakon von Norwegen (50) seit 2022 keine offiziellen Aufgaben im Königshaus mehr übernimmt, ist der Palast auch nicht in die Planung der Hochzeit involviert. Es gäbe also einiges zu tun.