Matt Damon, 50, mag ein weltweit gefeierter Hollywood-Star sein – seine Tochter Isabella, 15, scheint er mit seinen Schauspielkünsten jedoch nicht überzeugen zu können. In einem Interview mit «Sunday Morning» bei CBS gestand der Oscarpreisträger nun, dass seine Tochter keinerlei Interesse an seinem Megahit «Good Will Hunting» habe. «Sie möchte keine Filme von mir sehen, von denen sie denkt, sie könnten gut sein. Sie macht sich gerne über mich lustig», sagt Damon.