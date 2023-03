Pony schneiden: Fransen sind eine beliebte Kinderfrisur. Aber leicht zu schneiden sind sie nicht! Wichtig ist, nicht zu viel aufs Mal abzuschneiden. Oft wirken Fransen am Ende kürzer, als man beabsichtigt hat. Als erstes trennt man die zu schneidende Fransenpartie ab und kämmt sie nach vorne. Man darf die Partie grosszügig berechnen und sollte beim Abtrennen darauf achten, wie die Haare natürlicherweise fallen. Den Rest der Haare bindet man mit einem Gummi nach hinten, so dass sie beim Schneiden nicht in die Quere kommen. Dann einfach auf der gewünschten Länge abschneiden. Gerade oder in einem leichten Bogen. Die Schnittlinie könnt ihr mit schrägen Einschnitten noch ein wenig ausfransen, damit der Pony nicht zu hart aussieht.