Bildschirm erlaubt! Kinderhaare zu schneiden, ist gar nicht so einfach. Denn die Kleinen schaffen es selten, so stillzusitzen, dass die Schere nicht verrutscht. Es ist extrem hilfreich, den Kleinen während des Haarschnitts einen Film abzuspielen, denn gefesselt von den Geschehnissen auf dem Bildschirm halten sie den Kopf schön still. Am besten ein Tablet in Augenhöhe montieren und los gehts.