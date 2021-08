Denn auch Charlène hat in Sachen Haupthaar ihren eigenen Kopf. Im Dezember 2020 überraschte sie alle, als sie sich plötzlich mit einem Undercut zeigte – in royalen Kreisen ein echtes Novum. Mit den vielen Reaktionen – darunter auch negative – hatte sie bereits gerechnet, gab sie später im Interview mit «Point de Vue» preis. «Bemerkungen wie ‹Was macht sie nur?› und ‹Das ist überhaupt nicht königlich› kenne ich alle zu gut», sagte sie. Doch die prallen an ihr ab – so, wie die wenigen spöttischen Kommentare zu Gabriellas Frisur hoffentlich auch an der Prinzessin spurlos vorbeigehen werden. «Dieser Haarschnitt ist meine Entscheidung», stellte Charlène klar. «Ich wollte ihn schon lange, weil ich den Stil mag. Das ist alles.»