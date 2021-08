Lange Zeit war das zuvor nicht möglich gewesen. Im Mai war Charlène in ihre Heimat Südafrika aufgebrochen, um sich dort diversen Projekten zu widmen und gegen Nashornwilderei und für den Artenschutz einzustehen. Doch aus geplanten rund zehn Tagen sind mittlerweile schon fast vier Monate geworden, die die Fürstin auf einem anderen Kontinent als ihre Familie verbringt. Der Grund: Eine nach einem Routineeingriff aufgetretene Entzündung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich hindert die ehemalige Schwimmerin daran, in ein Flugzeug zu steigen und nach Hause zurückzukehren. Es dauere eine Weile, bis sie dieses Problem in den Griff bekomme, erzählte sie im Interview bei «South Africa Radio 702». «Ich kann die Heilung nicht erzwingen, also werde ich bis Ende Oktober in Südafrika festsitzen.»