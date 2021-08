Die Sorge um Charlène von Monaco reisst nicht ab

Doch bei Charlène entwickelte sich eine Infektion, die sie «erst sehr spät bemerkt habe», wie sie gegenüber dem südafrikanischen News-Portal «Channel24» erläuterte. Die Entzündung der Ohren ist so gravierend, dass Charlène weiterhin in Südafrika feststeckt. Dorthin war sie nach der ursprünglichen Operation gereist, um sich für die Artenvielfalt und gegen die Nashornwilderei einzusetzen. Nun lässt ihre Gesundheit keinen Rückflug zu – und das dürfte auch noch eine Weile so bleiben. Denn wie der monegassische Palast am Freitag gemäss «Point de Vue» bekanntgibt, unterzieht sich die Fürstin am heutigen Tag einer weiteren Operation.