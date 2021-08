Jetzt muss Charlène auch noch Fan-Pöbeleien aushalten

Doch in der Zwischenzeit hat sich das Blatt gewendet. Vergangenes Wochenende erklärte die Fürstin im südafrikanischen Radio South Africa Radio 702, dass an eine Heimkehr in den nächsten Wochen nicht zu denken ist. «Das ist der längste Zeitraum, den ich je weg von Europa und meinen Kindern verbracht habe», klagte sie. Aber: «Ich kann die Heilung nicht erzwingen, also werde ich bis Ende Oktober in Südafrika festsitzen.» Zu viel des Guten und zu lang des Wartens für die Fans: Die Stimmung ihrer Anhänger schlägt um – und aus Wohlwollen wird zunehmend Unverständnis.