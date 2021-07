Das erste Kapitel, das der Palast am Donnerstagabend veröffentlicht hat, trägt den Titel «Eine neue Prinzessin für Monaco». Im Video wird den Fans ein Blick hinter die Kulissen gestattet, zahlreiche Mitarbeitende bei den Vorbereitungen für Charlènes und Alberts grossen Tag finden Einzug in den Clip. So werden die Einladungen verschickt, die Blumenmädchen eingekleidet, der Teppich ausgerollt, die Treppengeländer für das grosse Hochzeitsfest in ein Blumenmeer gehüllt. Das Video findet seinen Höhepunkt schliesslich in Aufnahmen von der zivilen Trauung, bei der sich der Fürst und die ehemalige Schwimmerin im Thronsaal des Fürstenpalasts das Jawort gegeben haben.