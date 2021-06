Die ganze Familie vereint! Noch am Donnerstag zeigte sich Fürst Albert von Monaco, 63, alleine mit seinen Kindern auf dem Balkon des Fürstenpalastes. Fürstin Charlène fehlte. Ein offizielles Statement gab es dazu keines. Einige Tage zuvor aber wurde bekannt, dass die 43-Jährige während eines Aufenthaltes in Südafrika an einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion erkrankt war, wegen der sie nicht reisen konnte und auch das Formel-1-Rennen in Monaco verpasste.