Fürstin Charlène räumt mit Gerüchten über Ehekrise auf

In einem Interview mit dem Magazin «Point de Vue» räumt die 42-Jährige nun mit den Gerüchten auf. Das Interview gleicht gar einer öffentlichen Liebeserklärung an Albert. So sagt Charlène gemäss «adelswelt.de» etwa: «Ich lebe mit einem aussergewöhnlichen Mann. Sie werden niemanden finden, der sich mehr seinem Land widmet, loyaler, entschlossener und mutiger ist als Fürst Albert.» Sie habe den grössten Respekt vor ihm und bewundere ihn.