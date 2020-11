Fürstin Charlène gibt einen Einblick hinter die Kulissen

«So stolz», schreibt die 42-Jährige zum Bild ihres Mannes und ihres Sohnes und drückt ihre Liebe mit zwei Herz-Emojis aus. Es ist aber nicht das einzige Bild, das die ehemalige Profi-Schwimmerin auf Instagram teilt. Wer im Post in der Galerie weiterklickt, bekommt auch Prinzessin Gabriella zu sehen, die sich hinter ihrem Papa versteckt. Und was macht? Das zeigt Fürstin Charlène in einem zweiten, separaten Post