Die fünfjährigen Zwillinge von Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco traten am Donnerstag zusammen mit ihren Eltern bei einer offiziellen Zeremonie auf. Und nahmen sich auch gleich ein Beispiel an den Grossen! So trug Prinz Jacques gleich wie sein Vater Uniform, während Prinzessin Gabriella wie ihre Mutter im schwarzen Kleid kam. Nicht das Einzige, was sie sich von ihren Eltern abschauten. Besonders Prinz Jacques fand ganz offensichtlich Gefallen am Salutieren. Da scheint einer bereits jetzt parat zu sein für seine zukünftige Aufgabe als Fürst von Monaco!