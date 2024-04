Matthias Kyburz wechselte der Familie zuliebe den Sport

Matthias Kyburz' Familie war in Paris mit dabei

Am Freitag vor dem Marathon reist er mit dem Zug in die französische Hauptstadt. «Ich habe bewusst Paris gewählt. Einerseits, weil dieser Marathon vom Termin her so lag, dass ich in die OL-Saison hätte einsteigen können, wenn ich die Olympia-Limite nicht geschafft hätte. Andererseits, weil ich einfach eine grossartige Location für mein Debüt wollte. Was gibt es Schöneres, als die Champs-Élysées entlangzulaufen?» Begleitet wird er von Ehefrau Sarina, Töchterchen Aino, Eltern, Schwiegereltern, einigen OL-Kollegen und seinem Fanklub.