Er arbeitet nur noch mit Familienmitgliedern

Sein Vermögen vertraut er mittlerweile nur noch seinem Bruder an, der als Banker arbeitet und ihm damals schon aus der Insolvenz half. Von ihm lasse er sich auch beraten, wenn sich Geschäftsmöglichkeiten ergäben. So rettete sein Bruder ihn kürzlich erst vor der Investition in eine Solarenergie-Farm. Mit den Worten «Du hast keine Ahnung davon, Finger weg» hielt er den Sänger von der Kapitalanlage ab. Diese brauche er ohnehin nicht, so Matthias Reim. Er könne zwar «wunderbar» mit viel Geld leben, würde aber auch «nahezu ohne» gut auskommen. Diese Erkenntnis sei ihm während seiner Insolvenz gekommen.