Mattiu Defuns begeistert mit rätoromanischer Musik

Im Häuschen ist es warm. Jagdtrophäen zieren die Wände, vor dem Kamin steht eine Kiste mit frisch gehacktem Holz. In der Küche dampft es. Beim gemeinsamen Wildkochen arbeiten die Geschwister Hand in Hand. Nina hat die Uhr und alle Herdplatten gleichzeitig im Blick; sie gibt Tiziana wortlos die Zwiebel zum Schneiden und prüft den brodelnden Topf der Teigwaren. Mattiu schwenkt die schwere Eisenpfanne. Das Fleisch, das er hier anbrät, hat er selbst geschossen – für ihn die ultimative Verbindung zur Surselva. «Dass Jagen umstritten ist, verstehe ich, aber meiner Meinung nach ist es eine Frage des Respekts vor der Natur. Es ist für mich die sauberste Art, Fleisch zu konsumieren.» Mitten im Zischen der Pfannen fragt Tiziana: «Brauchts mich noch?», was die älteren Geschwister mit einem Lachen quittieren. «Typisch Tiziana», sagen sie. Während Mattiu und Nina viel Zeit draussen in der Natur verbringen, verkörpert Tiziana, die sich als Social Media Content Creator selbstständig gemacht hat, den Fun und die Ruhelosigkeit.