Mauro Caviezel und Nina über ihren Alltag mit Zwillingen

Mauro Caviezel über seine Erziehungswerte

Ob er hofft, dass seine Kinder eines Tages in seinen Skispuren fahren, darüber runzelt Mauro Caviezel die Stirn. Nach seiner eigenen Verletzungshistorie und dem Horrorsturz seines Bruders am 29. Dezember in Bormio hat er oft darüber nachgedacht, dass er das Risiko aus der Perspektive eines Vaters wohl anders bewerten würde. Andererseits hatte er an den eigenen Eltern gute Vorbilder: «Bei mir musste schon als Kind immer etwas laufen. Ein Nein habe ich nie akzeptiert. So holte ich mir etliche Male ein blaues Auge. Ich kletterte jede Mauer hoch, sprang überall runter. Meine Eltern begriffen, dass es nichts bringt, mir Dinge zu verbieten. Stattdessen zeigten sie mir, wie man es richtig macht. Daran will ich mich orientieren.»