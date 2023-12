Unter dem Dach liegen die Schlafzimmer. Das Wohngeschoss in der Mitte besteht aus einer offenen Küche und stufenfreiem Holzboden. Perfekt für Lou, der bereits in sportlicher Geschwindigkeit überall hin kriecht, wo es was Interessantes in den Mund zu nehmen gibt. Gerade ist er unterwegs zum Christbaum, dort hängt eine Glaskugel wunderbar tief! Mael reagiert blitzschnell, zieht ihn am Windelbund zurück. «Die darfst du nicht haben, Lou, sonst geht sie kaputt», belehrt er seinen Babybruder. «Aber ich zeige dir eine, die du anfassen darfst.» Er holt eine Papierkugel, die er selbst gebastelt hat, und hält sie seinem jüngsten Geschwisterchen vor die Nase. Lou fackelt nicht lange, greift danach und probiert, ob man das wohl essen kann. «Da hat jemand Hunger», stellt Janique fest und hebt ihren Säugling hoch, um ihn zu stillen.