Maycol Knie junior kommt in den Kindergarten

Starten wird Maycol junior in einer ganz kleinen Klasse im Privatkindergarten, den der Circus Knie während der Tournee betreibt. Der Knie-Kindergarten liegt in einem Wohnwagen, nur wenige Wagen von Maycols Zuhause entfernt. Er wird seinen Kindergartenweg also von Anfang an alleine gehen können. Neben ihm werden noch ein Artistenkind sowie das Kind eines festangestellten Knie-Mitarbeiters eingeschult. Doch schon nach einem Quartal wechselt Maycol junior in eine grössere Klasse. Wenn nämlich der Circus Knie nach der Tournee in Rapperswil SG stationiert ist, besuchen die Knie-Kinder traditionell den öffentlichen Kindergarten. «Das war schon bei mir so und ich fand das super», sagt Géraldine.