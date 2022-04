Wird Megan Fox nach den grössten Herausforderungen der Mutterschaft gefragt, dann ist das für sie ganz klar nicht die Mutterschaft selbst, sonder die Zeit, in der sie keine Mutter sein darf. In der sie niemanden erziehen muss und keine Streicheleinheiten verteilen. Die Zeit, in der sie aus beruflichen Gründen von ihren Kindern getrennt ist. «Wenn ich unterwegs bin und sie zur Schule gehen müssen, ist das hart. Ich wünschte, ich könnte sie auf meine Reisen mitnehmen, das wäre für mich viel einfacher.» Besonders bei Neumond vermisse sie ihre Kinder sehr. «Dann setze ich mich in die Badewanne und weine.» Für sie sei nicht der gesellschaftliche Druck oder die Erwartungen an Mütter das, was ihr zusetze, sondern einfach auf diese Weise von «meiner eigenen DNA» getrennt zu sein.