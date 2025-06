(M)ein Badi-Hass in zehn Akten

7. Eine gefühlte Erdbevölkerung auf 600 Quadratmetern

Früher habe ich mich lustig über Menschen gemacht, die wie Sardinen in Sardinenbüchsen gequetscht aneinander an Stränden oder Badis rumlagen. Was ich jetzt tue: genau das! Spätestens ab 12 Uhr ist jede einzelne Badi, die ich kenne, so voll, dass da kein Quadratmilimeter Spatzig ist zwischen mir und all den Babyfüssen, Kleinkinderfäusten und Bällen, die mich wahlweise auf dem Kopf oder in den Bauch treffen.