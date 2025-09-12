«Meine Familie ist meine Reha»

«Daran erinnere ich mich nicht mehr, habe alles vergessen», sagt Collombin, was natürlich nicht stimmt. Er weiss genau, was dort passiert ist. Er ist stolz auf die zwei Jahre Erfolg; elf Podestplätze in zwei Jahren, das ist ausserordentlich. Was war sein Geheimnis? «Ich sage immer, man muss halt intelligent sein, ein gutes Feeling haben. Ich musste nicht eine Stunde auf der Piste herumstehen, um zu wissen, wo ich runterfahren muss. Das war mein Talent.» Und wer waren seine ärgsten Konkurrenten? «Ich habe nie Konkurrenz gesehen, zog einfach mein Ding durch.» Russi? «Er war mein Vorbild, er ist älter, ich habe ihn um Rat gefragt, und plötzlich war ich vor ihm.» Was sagt er zu Odermatt, dem neuen Supertalent? «Magisch, er ist wie ich ein Bonvivant, macht gerne Feste und hat auch dieses Feeling. Ich glaube, nicht einmal er selbst kann erklären, warum er so gut ist.»