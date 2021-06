Seither sind viele Jahre vergangen. Genug von der Schauspielerei hat Jodie Foster aber noch nicht. Ihr neustes Werk «Der Mauretanier» läuft seit ein paar Tagen in den Schweizer Kinos. In dem Thriller spielt sie die Anwältin von Mohamedou Ould Slahi, der nach den Anschlägen vom 11. September in seiner Heimat Mauretanien verhaftet und für 15 Jahre in das Internierungslager Guantanamo Bay gesteckt wurde. Unschuldig, wie sich schliesslich herausstellte.