Mit ihrem Vater verbringen sie dennoch viel Zeit. Sie lieben den Park unmittelbar neben Steiners Wohnung, spielen mit ihm Pingpong oder tollen auf dem grossen Spielplatz herum. So auch heute. Wenn nicht noch zuerst die Hausaufgaben gemacht werden müssten. Zweitklässlerin Jane schlägt sich mit Zahlenreihen herum, während Viertklässler Dean die Wortarten in einem Text bestimmen muss. Geduldig übt Michael Steiner mit Jane die Fünferreihe und erklärt Dean, welche Wörter im Text alles Nomen sind: «Alle, die den Dingen einen Namen geben.» Doch die Geschwister haben anderes im Sinn: «Let’s go to the Spielplatz», sagt Jane. Ihre und Deans Muttersprache ist Englisch, da Steiners Ex-Frau Minerva aus den Philippinen stammt. Steiner: «Mit mir sprechen sie ein sogenanntes ‹Zwinglisch›, eine Mischung aus Deutsch, Dialekt und Englisch.»