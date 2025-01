«Die Kunst hat mich gerettet»

Abrupter Abschied aus dem Jetset

Viele seiner Ikonenbilder sind berühmter als er selbst. Wie der Schnappschuss von Sophia Loren im Leopardenmantel, Miles Davis, der seine Trompete wie ein Baby an sich drückt, Sylvester Stallone mit Rosenblättern auf den Augen, Boxlegende Mike Tyson mit weisser Taube in der Hand. Oder die nackte Carla Bruni, deren Bild 15 Jahre nach der Entstehung 91 000 Franken brachte, weil das Model inzwischen als Première Dame von Frankreich für Furore sorgte. Zwölf Jahre lang war er auch als Reporter in Krisen- und Kriegsgebieten tätig. «Ich habe viel Leid, Trauer, Terror, Krieg und Tod gesehen», sagt der Star, der keiner sein will. Sein Leben als Fotograf änderte sich schlagartig aufgrund eines schweren Unfalls in Los Angeles. «Ich lief Gefahr, mein Augenlicht zu verlieren. Kamera und Karriere hängte ich an den Nagel. Meine Erfüllung habe ich in der Kunst gefunden.»