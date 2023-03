In ihrem Podcast «The Light Podcast» sagt Michelle Obama (59), es sei zwar ein Privileg gewesen, dem Volk zu dienen, aber «es war auch hart für unsere Familie, es war hart für meine Töchter, im Rampenlicht aufzuwachsen». Dass es für sie als Mutter ebenfalls anstrengend war, verriet sie bereits in einem früheren Interview. So habe sie sich ständig darüber Gedanken machen müssen, auf welche Partys ihre Töchter gehen können, ob es dort Alkohol gibt und wer die anderen Eltern sind.