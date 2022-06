Am vergangenen Wochenende wurde in Grossbritannien das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) gefeiert. Mike Tindall (43), der mit Zara Tindall (41), Tochter von Prinzessin Anne (71) und deren Ex-Mann Mark Phillips (73), verheiratet ist, hat nun in seinem Podcast «The Good, The Bad & the Rugby» auf die Feierlichkeiten zurückgeblickt. Dabei sprach er auch über Prinz Louis (4), der bei dem Jubiläum mit seinen Eskapaden für Begeisterung sorgte.