«Mila braucht viel mehr Nähe»

Seit Mitte April sind die Colognas zu viert. Mila macht Langlauflegende Dario und seine Frau Laura Cologna zu zweifachen Eltern, der grosse Bruder Leano ist drei Jahre alt. «Mila brauchte von Anfang an viel Nähe», erzählt Mami Laura. «Sie war häufig in der Trage, wollte nah bei uns sein. Aber sie ist sehr fröhlich, lacht und strahlt die Leute an.» Dario Cologna ergänzt: «Es ist schön, wenn die Kinder so offen sind und Freude haben an anderen Menschen.»