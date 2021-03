Aber auch wenn ihre beiden Söhne sich sehr stark ähnlich sehen, so seien sie doch zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Vom Wesen her scheint Jay der Ruhigere zu sein. Zumindest wehre er sich nicht so gegen den Schlaf, wie sein grosser Bruder, sagt Mimi erleichtert: «Louie habe ich schon als Baby nie ins Bett gekriegt. Ich musste immer mit dem Kinderwagen raus, damit er einschlafen konnte. Das ist noch heute so, er will nie ins Bett.»