Das sei für ihn am Anfang nicht nur einfach gewesen, verrät nun Mirjam Jäger. An die neue Familiensituation habe sich Louie erst gewöhnen müssen. «Am Anfang gab es ein paar schwierige Tage.» Das habe sich aber schnell gelegt. «Eifersucht in dem Sinne ist kein Thema. Louie ist in einem Alter, in dem er versteht, dass ein Baby seine Mama viel braucht.»