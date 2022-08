Das klingt nach viel Action, kommst du selber überhaupt zum Relaxen?

Also zur Ruhe komme ich nicht wirklich. Am Abend bin ich ziemlich kaputt. Es Ist natürlich so, dass mit zwei Kids immer was läuft oder los ist. Ausserdem müssen sie noch ständig beobachtet werden. Ich will mich aber nicht beklagen, die Jungs und ich haben Spass und das ist das Wichtigste. Sie haben sich extrem auf diese Ferien gefreut.