Mirjam Jäger über die erste Schulwoche von Louie

Was denkst du wird Louies Lieblingsfach und warum?

Alles was mit Natur, Tieren und Geographie zu tun hat wird ihn sicherlich sehr interessieren. Zahlen mag Louie auch gerne. Ich bin gespannt, was die Kinder bis zu den Herbstferien lernen. Jetzt ist ja erst eine Woche vergangen und es ist noch schwierig einzuschätzen, was ihm Spass macht. Hausaufgaben hat er aber schon und die erledigt er einigermassen gerne.