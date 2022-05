Mirjam Jäger über ihr Leben als Alleinerziehende

Hast du überhaupt einen fixen Job oder kannst du von Moderationen und vom Influencen leben?

Zum Glück hat sich die Corona-Krise beruhigt, so dass einige Event-Moderationen anstehen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das Moderieren habe ich während der Pandemie am meisten vermisst in den letzten 2.5 Jahren . Ich habe letzten Sommer noch die Ausbildung zur Maklerin begonnen und arbeite seit September 2021 noch in der Immobilienbranche. Es musste etwas Krisensicheres her damit ich noch ein Standbein mehr habe. Man weiss ja, wie man gesehen hat, nie was passiert. Die Immobilien-Branche hat mich schon immer fasziniert und ich könnte mir gut vorstellen in Zukunft noch einen zusätzlichen Masterstudiengang in diese Richtung zu absolvieren.