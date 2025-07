Im Hause Jäger hat das grosse Warten bald ein Ende. So kann es der jüngere Sohn Jay (4) von Mirjam Jäger (42) und Rafael Beutl (39) kaum erwarten, endlich in den Kindergarten zu starten. Was Jays Schuleintritt für die alleinerziehende Ex-Freestylerin bedeutet und wie sie den neuen Alltag meistern wird, erzählt Jäger im Interview mit SI Online.