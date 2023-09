4. Einen Plan haben: Sogar den aufmerksamsten Eltern kann es passieren, dass sie ihr Kind kurz aus den Augen verlieren. Auf diesen Fall sollte man Kinder von klein auf vorbereiten. Die Telefonnummer der Eltern auf den Arm des Kindes zu schreiben, ist ein Klassiker, der schon oft gut funktioniert hat. An Orten, die das Kind kennt, lohnt es sich, einen Treffpunkt zu vereinbaren. Kennt das Kind den Ort nicht, sollte es wissen, dass es einfach stehen bleiben sollte, wenn es verloren geht – so dass es sich nicht aus Versehen noch weiter von den Eltern entfernt. Ein Kind sollte auch altersgerecht darüber aufgeklärt werden, dass es niemals mit Fremden mitgehen darf. Menschen um Hilfe zu fragen, ist jedoch ok. Am besten dort fragen, wo viele Menschen sich aufhalten oder wo Menschen arbeiten, etwa in einem Laden an der Kasse. Und Kinder sollten wissen, dass ihre Eltern sie niemals absichtlich stehen lassen würden und auf jeden Fall nach ihnen suchen werden.