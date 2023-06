Flexibel bleiben

Warum der gleiche Flug an einem Dienstag beispielsweise fast nur halb so viel kostet wie an einem Donnerstag haben wir noch nie verstanden. Wir wissen aber, dass es so ist und machen uns genau diesen Fakt zum Freund: Wer nämlich bei den Reisetagen flexibel bleibt, kann richtig viel Geld sparen.