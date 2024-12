Mit diesen fünf Vs gelingt die Kindererziehung

Wie Eltern eine Überforderung vermeiden

Einer, der behauptet, dass Eltern gar nicht so viel wissen müssen, ist der Schweizer Kinderarzt Oskar Jenni, der das Buch «Kindheit. Eine Beruhigung» geschrieben hat. In einem Interview mit «focus.de» führt der 57-Jährige fünf Ausdrücke aus, die mit dem Buchstaben V beginnen und an die sich Eltern in der Kindererziehung halten können.