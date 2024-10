Regelmässig fällt auf, dass sich die Kinder des Prinzen und der Prinzessin von Wales bei royalen Veranstaltungen sehr gut benehmen – ein paar unterhaltsame Grimassen des Jüngsten vielleicht ausgenommen. Doch was macht Prinzessin Kate (42), damit es so gut klappt? Der Royal–Experte Tom Quinn (68) schreibt in seinem neuen Buch «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», dass die zukünftige Königin dafür gar nicht viele Worte braucht.