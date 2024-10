4. Langsam an die Pedalen rantasten

Die grosse Veränderung zum Laufrad sind die Pedalen. Viele Kinder haben grossen Respekt vor den Pedalen. Man kann es ihnen einfacher machen, indem man erstmal ein paar Runden dreht und das Kind entweder die Füsse in der Luft hält oder einfach nur auf den Pedalen stehen lässt, ohne zu treten. Während es das macht, kann ein Erwachsener mitrennen und das Kind mit einer Hand an der Schulter oder mit beiden Händen unter den Achseln halten. So weiss das Kind, dass jemand da ist, falls doch etwas schiefgeht und es kann sich darauf konzentrieren, das neue Fahrgefühl kennenzulernen. In dieser Phase kann sich das Kind gut zuerst aufs Bremsen konzentrieren. So kann man Übungen machen, bei denen das Kind an einem bestimmten Punkt bremsen soll.