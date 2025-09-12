Mit diesen Tipps dreht bei Playdates (eventuell) niemand durch

2. Der perfekte Match machts!

Unter Kindern ist es nicht anders als unter uns Erwachsenen: Nicht jedes matcht mit jedem! Nehmen wir als Beispiel den Wirbelwind, der auf den Bücherwurm trifft. Das kann spannend – oder explosiv – werden. Oder anders gesagt: Es lohnt sich, darauf zu achten, dass sich die Kinder mögen. Auch wenn wir eigentlich lieber ein Playdate mit einem anderen Kind hätten, weil wir dessen Elternteil einfach besser mögen.